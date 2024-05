Sabato 1° giugno si anima il quartiere di Monterosso

Si chiama «Monterosso in piazza»: è l’insieme delle iniziative che animano il quartiere di Monterosso tra maggio e giugno e che anche quest’anno ha preso vita all’interno della Rete di quartiere.Laboratori, musica, aperitivi, mercato, festa: tante le realtà coinvolte e che ospiteranno i vari appuntamenti che si concluderanno

Sabato 1° giugno

La locandina Il 1° giugno, in particolare, nel pomeriggio una caccia al tesoro nel quartiere e la sera la tradizionale cena in strada “100 piatti”, in cui ciascuno porta ciò che ha cucinato, e condivide il proprio tempo conviviale con chi desidera (prenotazione obbligatoria via whatsapp al un numero 351.5380370). Come gesto concreto di attenzione all’ambiente si chiede ai partecipanti di portare anche le proprie stoviglie, rigorosamente non usa e getta.

La caccia ai tesori di quartiere

Il momento clou della giornata di sabato 1° giugno coincide con la Caccia ai Tesori di quartiere, un’iniziativa aperta a tutti e organizzata in collaborazione con l’assessorato al commercio e attività produttive del Comune di Bergamo. Appuntamento in piazza Pacati a partire dalle 14.30: la Caccia vera e propria comincia intorno alle 15, dopo le 17 la premiazione. Sarà necessario portare abbigliamento comodo, smartphone e la voglia di scoprire il quartiere. In palio tantissimi premi acquistati o da acquistare nei negozi di vicinato.

La Caccia, realizzata grazie al supporto di una compagnia teatrale, è pensata per un massimo di 200 persone e sarà l’occasione proprio per presentare e far conoscere i negozi di vicinato e il presidio sociale che compiono all’interno del quartiere di Monterosso. All’interno dei negozi, dopo aver superato una serie di sfide, sarà possibile ricevere i gettoni che alla fine permetteranno di vincere la Caccia. In caso di pioggia l’iniziativa verrà rinviata al 28 settembre. Sarà possibile far partecipare i bambini ai laboratori della scuola dell’infanzia in Piazza Pacati.

Per iscriversi