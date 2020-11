«Salvate lo sci: 20 miliardi a rischio» L’appello delle regioni al Governo

Le Regioni montane chiedono al Governo di aprire per il ponte di Natale. I parlamentari Frassini, Belotti e Ribolla: «Operatori pronti e in sicurezza». Ai Piani dell’Avaro decisione già presa: niente skilift.

Riaprire gli impianti sciistici. È un grido unito ma che si alza da più parti, quello che chiede con forza al Governo di rivalutare la decisione annunciata di un Natale senza sci e di una stagione invernale che non dovrebbe quindi prendere il via quest’anno, almeno non a breve. A partire da tutti gli assessori delle Regioni di montagna che, ieri, con un comunicato congiunto, hanno sottolineato come senza sci si avrà una perdita di indotto complessivo pari a 20 miliardi, una cifra vicina all’1% del Pil nazionale. Un danno che sarà costretta a subire soprattutto la montagna, ma che vogliono evitare.

Per questo gli assessori delle Regioni alpine hanno chiesto un incontro al ministro dell’economia Roberto Gualtieri. «Senza l’apporto della stagione invernale – dichiarano gli Assessori – per la montagna è il disastro totale. Chiudere durante le festività natalizie significherebbe pregiudicare irrimediabilmente l’intera stagione, molti non aprirebbero più. Per questo motivo lanciamo un appello al ministro Gualtieri affinché ci possa incontrare ed ascoltare». Per queste regioni, tra cui la Lombardia, infatti, non si tratta di «solo sci».