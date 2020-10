San Pellegrino lancia i test di massa insieme Galli e l’Università di Milano

«Il test – spiega il sindaco Vittorio Milesi – servirà per definire la quota di persone realmente contagiate durante il focolaio epidemico dello scorso febbraio».

Al via, da venerdì 23 ottobre, a San Pellegrino, uno screening di massa per il coronavirus. Il test, libero e gratuito, è promosso dall’Amministrazione comunale, nell’ambito di una ricerca scientifica dell’Università degli studi di Milano – dipartimento di Scienze biomediche e cliniche «Luigi Sacco», con referente il professor Massimo Galli.

«Il test – spiega il sindaco Vittorio Milesi – servirà per definire la quota di persone realmente contagiate durante il focolaio epidemico dello scorso febbraio, al fine di comprendere le modalità di diffusione del virus e migliorare l’efficacia delle contromisure di contenimento del contagio. A fronte di tentativi di diversa natura promossi in modo autonomo da altri Comuni, il Comune di San Pellegrino ha scelto di operare in questa direzione perché i cittadini potessero accedere a un servizio con basi scientifiche rigorose».