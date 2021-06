Sbalzati in moto da un’auto pirata. La lettera: «L’aiuto negato è umiliante»

«Spettabile redazione, scrivo questa lettera perché lunedì 14 giugno 2021 è accaduto un episodio molto grave e umiliante per me e la mia ragazza. Erano circa le 17,30 quando, dopo una giornata di lavoro, ci stavamo dirigendo, a bordo del mio scooter, verso il parco della Trucca per fare un po’ di sport».

«In quel momento il traffico non era per niente scorrevole. Stavamo percorrendo via Martin Luther King in direzione della circonvallazione, ed eravamo a circa un minuto dal parco quando, poco prima dell’incrocio con via Cavalli, a ridosso del semaforo, un’utilitaria di colore grigio/oro, con a bordo una signora e un bimbo nel seggiolino adagiato sul sedile posteriore, a semaforo rosso e macchine ferme in coda, ha improvvisamente invaso la corsia opposta, senza segnalare con la freccia direzionale né guardare nello specchietto laterale, travolgendo me e la mia ragazza, che stavamo sopraggiungendo, fortunatamente a bassa velocità.