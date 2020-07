Scaglia sampietrino in pieno centro Rompe la vetrina di una gelateria

È successo in viale Vittorio Emanuele II: due ragazzi in monopattino discutono con un gruppo di giovani, poi uno dei due lancia il sasso.

«Sono arrabbiata e preoccupata: se quel sasso avesse colpito uno dei ragazzi fuori dal negozio non so come sarebbe finita. Abbiamo paura, è una vergogna». Alessandra Sana dice che il segno di quei minuti di follia, poco prima delle undici di martedì 21 luglio, è conficcato nella vetrina della sua gelateria, «BGY.gelato», ma pezzi del vetro infranto sono arrivati fino al laboratorio sul retro del locale.

È la titolare del negozio sul viale Vittorio Emanuele dove per poco non ci è scappato il dramma: due ragazzi marocchini sfrecciano sul marciapiede in monopattino, sfiorano un gruppo di giovani che sta mangiando il gelato, nasce una discussione con toni alterati. Il «passeggero» del monopattino inveisce verso un ragazzo del gruppo, poi i due spariscono. Tutto finito? No. Cinque minuti dopo il passeggero del monopattino torna con un sampietrino in mano e lo scaglia sulla vetrina della gelateria, sfondandola e sfiorando un cliente.