«Schiamazzi, liti e risse». In via Baschenis chiuso un locale per 15 giorni

La questura ha sospeso per 15 giorni la licenza al locale «Luna Nueva» di via Baschenis 17/c, ai sensi dell’art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

«Il provvedimento, disposto dal questore Maurizio Auriemma – fanno sapere da via Noli – si è reso necessario a seguito di segnalazioni di schiamazzi, liti e risse, specie in ore serali, poste in atto all’interno ed all’esterno dell’esercizio da persone pregiudicate, spesso sotto l’effetto di sostanze alcooliche, a cui sono seguiti interventi delle Volanti e dei Carabinieri».