Schianto sulla Francesca: ferita una guardia giurata di 39 anni. In fuga nei campi l’altro automobilista - Le foto

Prima l’impatto con un’auto della Sorveglianza Italiana e poi la fuga nei campi della Bassa. Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì 28 luglio sulla strada provinciale 122, la Francesca in territorio di Ghisalba. Una guardia giurata di 39 anni è rimasta ferita nell’impatto tra la sua auto di servizio e una Lancia Delta grigia all’incrocio con la via per Mornico. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 .