Schianto tra auto a Casnigo: morto un uomo di 86 anni, ferite due donne

Tragico incidente stradale – l’ennesimo in provincia di Bergamo in queste ultime settimane – nel pomeriggio di lunedì 30 agosto a Casnigo . Lo schianto è avvenuto verso le 16 in via Ripa Pì, nei pressi della rotonda all’inizio della salita: per cause ancora in corso d’accertamento, si sono scontrate due automobili, una Fiat Punto e una Volkswagen Polo. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e l’elicottero del 118, con i vigili del fuoco e i carabinieri. Tre le persone coinvolte: su un’auto un uomo di 86 anni, che era al volante e trasportava una donna di 81 e purtroppo è deceduto, sull’altra macchina viaggiava invece da sola una donna di 53 anni. Ferite le due donne: l’81enne ha riportato traumi in diverse parti del corpo ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo; la 53enne ha riportato un trauma toracico ed è stata portata all’ospedale di Seriate in codice giallo. Articolo in aggiornamento.

Una fase dei soccorsi e dei rilievi

(Foto by Fronzi)