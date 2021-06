Sciopero dei voli, allo scalo di Orio ressa ai controlli:11 voli atterrati in 2 ore

Code e pienone venerdì 18 giugno pomeriggio, tra le 13 e le 15, nell’area arrivi extra-Schengen dell’aeroporto di Orio al Serio per l’arrivo di 11 voli internazionali, per un totale di 1.700 passeggeri che si sono riversati sullo scalo bergamasco.

«Le compagnie aeree - ha fatto sapere Sacbo, la società che gestisce lo scalo - hanno infatti ritardato gli slot per evitare di cancellare i voli per via dello sciopero nazionale. La polizia di frontiera è stata dunque impegnata nei controlli documentali eccezionali dei 1.700 passeggeri, mentre Sacbo ha messo in campo tutte le risorse aeroportuali, compreso il personale Italpol, per gestire la criticità e agevolare gradualmente l’uscita. La situazione si è poi normalizzata».