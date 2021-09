Scontro tra due auto, una si ribalta. Paura a Cenate Sotto, ma nessun ferito grave- Foto

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono dovuti intervenire per un incidente stradale a Cenate Sotto sulla SS42 intorno alle 14 di mercoledì 15 settembre .

Uno schianto piuttosto violento ha provocato il ribaltamento di un’auto che è rimasta in bilico appoggiata su un lato . All’inizio c’è stata un po' di paura per la dinamica dello schianto e sulle possibili conseguenze per gli automobilisti coinvolti, una ragazza di 20 anni e un uomo di 62, ma una volta arrivate due ambulanze, il personale medico ha potuto constatare che entrambi stavano bene e non avevano riportato ferite gravi.