Scoperti gli autori del raid al sottopasso Sono sette minorenni: «Ora rimborsino»

Sono stati identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza. E il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini è rimasto molto sorpreso dal vedere che i responsabili degli atti vandalici che nei giorni scorsi hanno pesantemente danneggiato il sottopasso ciclopedonale che collega il centro abitato alla zona industriale in via Panizzardo sono sette minorenni d’età compresa fra i 12 e i 14 anni . Tutti quanti, insieme ai loro genitori, sono stati convocati per la prossima settimana nell’ufficio del primo cittadino per mostrare loro le immagini che li ritraggono mentre danneggiano il sottopasso e per un confronto.