Scuola, controlli fai da te: è slittata la piattaforma

Sono fiduciosi, e speranzosi, i dirigenti degli istituti superiori della città in attesa della sospirata piattaforma per il controllo del green pass. Annunciata dal ministero dell’Istruzione per superare i problemi connessi alla verifica giornaliera del certificato verde, la piattaforma però sarà operativa solo dopo il 10 settembre. Ricordiamo che il green pass e il relativo controllo sono obbligatori dal 1° settembre per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario. Obbligo che, tra l’altro, è esteso anche agli studenti universitari che vogliono seguire le lezioni in presenza e agli allievi delle istituzioni di alta formazione, musicale e coreutica, e a quelle collegate all’università. Dunque dirigenti fiduciosi sul fatto che prima dell’avvio del nuovo anno scolastico la piattaforma sarà operativa, ma che comunque, a scanso di sorprese dell’ultima ora, si sono già organizzati per far sì che dal momento in cui scatta l’obbligo tutte le attività scolastiche programmate procedano senza intoppo.