Scuola e trasporti, si rivedono gli ingressi: due terzi dei ragazzi alle 8, gli altri alle 10

Grassi, direttore dell’Agenzia per il Tpl: «Così evitiamo agli studenti di stare in giro mezza giornata». Confermato il potenziamento dell’offerta: «Nei primi 6 mesi del 2021 ci è costato 2,6 milioni». Stop agli aumenti.

Si riprende a settembre con l’obiettivo del 100% di lezioni in presenza, come confermato dalla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Patrizia Graziani, e con «i primi due mesi con ingressi scaglionati» spiega Emilio Grassi. direttore dell’Agenzia per il Trasporto pubblico locale, giunto al termine di un confronto con i dirigenti dei vari istituti scolastici provinciali. Confermato quindi l’ingresso in classe in due fasce orarie, alle 8 e alle 10, ma con una novità importante: «Non più 50 e 50, ma due terzi degli studenti nella prima fascia e la restante parte nella seconda, così da alleggerire la pressione sul secondo ingresso che crea comunque dei problemi sia alle scuole che alla gestione familiare» rivela Grassi. «Le scuole si stanno organizzando e mandando le informazioni necessarie affinché il servizio sia il più efficace e puntuale possibile. Questo riequilibrio è determinato anche dal fatto che chi entrava nella seconda fascia spesso doveva di fatto rimanere in giro mezza giornata» sottolinea Grassi, confermando le preoccupazioni espresse dalla stessa Graziani pochi giorni fa.