Scuola, stop alla Dad per gli alunni vaccinati. «È la strada giusta»

La direzione intrapresa è quella della semplificazione e dello snellimento, per coniugare – in maniera progressiva – l’alleggerimento della normativa e la sicurezza di essere protetti contro il virus, anche tra i banchi. Così, per esempio, scompaiono i tamponi «T0» e «T5», ad altissimo impatto burocratico per genitori, bambini, scuole, e viene valorizzata la vaccinazione (o la guarigione) anche alle elementari. Il mondo-scuola bergamasco accoglie con favore le novità del decreto messo a punto mercoledì dal governo e ora atteso in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (solo dal giorno successivo a quest’ultimo passaggio le nuove norme saranno effettive, probabilmente tra lunedì e martedì). Ed è ora facile anche far sintesi, di queste nuove regole.

Le nuove regole