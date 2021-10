Senza mascherine e green pass: i Carabinieri chiudono un bar a Seriate

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Bergamo agli esercizi pubblici, per verificare il rispetto delle normative anti-covid.

Nei giorni scorsi, i militari della Sezione Radiomobile hanno effettuato un controllo ad un esercizio pubblico di Seriate. Nel corso del controllo è stata accertata la presenza di sei cittadini extracomunitari che, impegnati in una partita di calcio balilla, non indossavano la prevista mascherina chirurgica e non mantenevano la distanza interpersonale.

È stato inoltre rilevato che i soggetti avevano fatto ingresso nell’esercizio pubblico sprovvisti di green pass; tre degli avventori sono stati denunciati anche perché irregolari sul territorio nazionale. I militari hanno quindi sanzionato sia al titolare dell’esercizio sia agli avventori per le normative anti-Covid violate. Per quanto accertato, il locale è stato chiuso temporaneamente.