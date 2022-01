Servizi sociali e anagrafe più vicini: sedi decentrate a Redona e Celadina

In piazza don Sergio Colombo e in via Pizzo Tre Signori i nuovi uffici decentrati di Palafrizzoni. Angeloni e Messina: «Maggiore lavoro di squadra e prossimità».

Il Comune potenzia i servizi nei quartieri con l’apertura degli uffici decentrati a Redona e a Celadina. Tra metà gennaio e i primi di febbraio saranno operative le due strutture, che puntano a un miglior dialogo fra l’anagrafe e i servizi sociali. Il progetto, frutto dell’impegno degli assessorati coinvolti, promette di snellire le burocrazie che spesso costringono i cittadini a peregrinare tra diverse sedi. Il caso più emblematico riguarda le domande che devono essere protocollate dai servizi sociali, ma nel contempo richiedono certificati prodotti dall’anagrafe.

L’apertura di nuove unità comporterà dunque un maggior lavoro di squadra anche fra gli stessi dipendenti comunali. «Stiamo vivendo una fase molto impegnativa e un processo complicato con l’obiettivo di decentrare nuovamente alcuni servizi – commenta Giacomo Angeloni, assessore comunale all’Innovazione, che spiega le novità dopo un lavoro di squadra con l’assessorato alle Politiche sociali, guidato da Marcella Messina –. L’obiettivo dell’amministrazione consiste nel raggiungere il maggior numero possibile di quartieri, offrendo i servizi a tutti i residenti di Bergamo». Il programma «decentramento» prevede dunque importanti novità da qui ai prossimi mesi. A oggi sono attivi gli uffici al Lazzaretto e nei quartieri di Loreto, Colognola e Grumello del Piano. Nello spazio comunale dietro lo stadio lavorano già in maniera coordinata anagrafe e servizi sociali, ma a breve questo modus operandi verrà esteso anche alle altre realtà decentrate, a partire dalla nuova apertura, prevista per metà gennaio a Redona, in piazza don Sergio Colombo. «Abbiamo studiato una disposizione degli uffici che vada a tutela degli utenti – conferma Marcella Messina –. Notiamo che anche per quanto riguarda il sociale i cittadini gradiscono il servizio di prossimità, soprattutto per le pratiche di sussidio e le prese in carico cosiddette leggere».