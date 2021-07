Si tuffa nel fiume nel Bresciano, gravissimo all’ospedale di Bergamo: muore 13enne

Era con altri coetanei e dopo essersi buttato in acque, non è più riemerso. «Ho visto il padre e i due fratellini: una famiglia distrutta. Morire in quel modo, a quell’età. Non doveva succedere» ha commentato il sindaco di Vestone Roberto Facchi che ha annunciato il decesso del giovanissimo.

Il bambino si era tuffato nel corso d’acqua con altri quattro amici, ed è stato un residente ad accorgersi che stava annegando e a lanciare l’allarme. Il 13enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bergamo con l’eliambulanza. Tutti salvi gli altri quattro ragazzini che erano insieme a lui a giocare nel fiume.