Sono migliaia i lavoratori in malattia in attesa del tampone per rientrare

La norma è chiara, messa nero su bianco in una circolare di Regione Lombardia, direzione generale Welfare, diffusa lo scorso 15 aprile: i lavoratori a casa in malattia con sintomatologia simil-Covid, ma non sottoposti a tampone per accertare la positività, così come i lavoratori che hanno avuto contatti con casi accertati o sospetti e messi quindi in isolamento fiduciario devono essere sottoposti a un tampone per accertare la negatività al coronavirus prima di poter rientrare al lavoro.

«Conclusa la sorveglianza con sintomatologia assente continuativamente da almeno 14 giorni – specifica infatti il documento della Regione -, il medico di medicina generale richiede all’Ats l’esecuzione di un tampone nasofaringeo per la ricerca di Sars-CoV-2; con risultato negativo si conclude l’isolamento fiduciario con ripresa dell’attività lavorativa». La questione, però, è scontata: quando arriva il tampone per questi lavoratori?