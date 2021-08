Spari nella notte a Riccione: bergamasco risolve il rebus

La guardia giurata Mirko Rossi in vacanza in riviera, individua tre bossoli nella zona di Marano, in Romagna, tra gli hotel. «Sparati da un’arma giocattolo».

Spari nella notte, il fuggi fuggi generale e, l’indomani, la scoperta di tre bossoli, a terra. Siamo a Riccione, nel pieno dell’affollatissima estate della ripresa, lungo la riviera scelta per le loro vacanze anche da tanti bergamaschi . Ed è stato proprio un bergamasco a fornire alle forze dell’ordine gli indizi utili a ricostruire quello che è suonato come un atto intimidatorio utile – è già successo in queste settimane nella località romagnola – a creare disordine del quale approfittare per mettere a segno furti di vario tipo.

La notte agitata dei vacanzieri è quella tra lunedì e martedì scorso in zona Marano, un hotel dietro l’altro . Sono le 2,29 quando si odono due colpi in rapida successione, delle grida e poi un terzo colpo. Allarmati, i turisti per strada scappano, quelli in camera a dormire s’affacciano o spiano dalle finestre e, fino al giorno dopo, la questione rimane un mistero.