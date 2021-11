Spopola il calisthenics, le palestre all’aperto sono già in 20 Comuni

Nella Bergamasca in crescita le richieste degli appassionati, l’ultima area attrezzata a Trescore, con tanto di QR code. E a Mozzanica 40mila euro per ampliare la zona fitness.

Anche nella Bergamasca spopolano le aree attrezzate per il calisthenics, le palestre all’aperto. Le aree presenti a oggi sono all’incirca una ventina: a Gazzaniga il Bar Brothers park, a Pradalunga l’Outdoor gym, il Percorso vita sul Fiume Brembo, a Bonate Sopra nel Parco del Dordo, ad Almè, a Brembate Sopra, a Costa di Mezzate, a Bolgare il Parco Nochetto, il Giardino delle rane, lo spazio Polaresco e il Parco Loreto a Bergamo, a Treviolo il Percorso fitness in via Bainsizza, a Madone il Parco della Fornace, a Stezzano il Parco Gerole e il parco della Malpensata. L’ultimo arrivo nella provincia è a Trescore, al parco Le Stanze dove, da qualche settimana, è stata inaugurata una nuova area attrezzata, con tanto di QR code da scansionare per avere dei consigli da parte del costruttore su tutti gli esercizi che possono essere svolti su uno specifico attrezzo.