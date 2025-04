Sport, rinviate gare e partite dalla Serie A ai dilettanti: il comunicato del Coni dopo l’annuncio della morte di Bergoglio

Il lutto, in Italia e nel mondo, per la morte di Papa Francesco. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato le federazioni sportive a sospendere tutte le attività previste per oggi, 21 aprile, in segno di lutto e rispetto per la scomparsa del Pontefice.

La nota del Coni

«Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere tutte le attività sportive previste nella giornata odierna (21 aprile) e a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma in Italia nel resto della settimana, per piangere la scomparsa del Santo Padre Francesco e onorarne la memoria».

Il comunicato della Figc

«Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco - le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina -. Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. La sua vicinanza umana, oltre che spirituale, ai malati, ai poveri e ai perseguitati di tutto il pianeta è stata la sua testimonianza più profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di amanti del gioco del calcio». La Figc, d’intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni ufficiali in programma nella giornata di oggi (21 aprile), dalla Serie A ai Dilettanti.

Il comunicato della Fip