Stazione, avanti con i controlli intensificati. Al via un sistema di videosorveglianza

La situazione della sicurezza della stazione ferroviaria di Bergamo e delle zone limitrofe è stata al centro della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Enrico Ricci.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte il Vice Sindaco di Bergamo, il Questore di Bergamo, il rappresentante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, il Comandante della Polizia locale di Bergamo, nonché, in videoconferenza, il Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Milano e rappresentanti dell’Ats di Bergamo, dell’Asst Papa Giovanni XXIII, di F.S. Sistemi Urbani, di Rete Ferroviaria Italiana e di Trenord, si è fatto il punto sulle iniziative poste in essere per aumentare il livello di sicurezza delle stazioni ferroviaria, autolinee e Teb di Bergamo e delle zone limitrofe.