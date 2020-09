Stazione, tunnel aperto ma con accesso regolato

Non c’è ancora luce in fondo al tunnel, ma l’orientamento che sta prendendo piede è quello di non chiuderlo, garantendo così il (fondamentale) collegamento tra le stazioni - al plurale, c’è pure quella delle autolinee - e il polo scolastico di via Gavazzeni. Il che non vuol dire «liberi tutti»: l’accesso sarà in qualche modo regolamentato, come è ancora tutto da definire nei dettagli. Operativi e non. Oggi c’è in agenda un Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza: non è escluso che nell’analisi delle varie questioni legate alla ripresa della scuola (e delle attività in generale) faccia capolino anche il sottopasso della stazione e la sua gestione. Anche solo per il fatto che riguarda diversi soggetti e a vario titolo.

Cinque scuole e 5.000 studenti