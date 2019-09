Telefonano al 112: «Bambini feriti!» Ma è uno scherzo, scatta l’indagine

Quando i soccorsi sono arrivati a Osio Sotto, non c’era nessuno. Inchiesta per procurato allarme.

Una telefonata al 112: «Correte, c’è stata un’aggressione e poi un’esplosione al bar «Il vecchio tram» di Osio Sotto. C’era in corso una festa di compleanno con dei bambini e alcuni sono rimasti feriti». Quando i mezzi di soccorso, forze dell’ordine e vigili del fuoco ieri, alle 15, sono arrivati davanti all’ingresso del locale, in via Foscolo si sono trovati di fronte il cartello «chiuso per ferie dal 25 agosto al 3 settembre».