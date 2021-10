Temperature più basse, i caloriferi si possono accendere dal 15 ottobre - Ecco cosa sapere

Nonostante le temperature più basse c’è ancora da attendere qualche giorno per il riscaldamento: in Bergamasca sarà possibile accendere i caloriferi dal 15 ottobre.

La data di accensione del riscaldamento in Italia è diversa a seconda della zona climatica in cui si vive. Per accendere il riscaldamento bisogna sapere le date definite per legge che stabilisce anche il numero delle ore e la temperatura.

In Lombardia caloriferi e caldaie si possono accendere, secondo la zona climatica E, dal 15 ottobre fino al 15 aprile per un massimo di 14 ore al giorno. Bisogna ricordare che, per legge, non si possono superare i 20 gradi con una tolleranza di 2 gradi all’interno delle abitazioni, delle scuola e degli uffici, con una temperatura massima della caldaia di 70 gradi. In caso di grande freddo, i Comuni - per esempio quelli di montagna - possono concedere delle deroghe.