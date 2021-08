Terno d’Isola, quindicimila girasoli da prendere self service

I fiori si trovano nei campi di Tulipania in via Biagi. Chi raccoglie può lasciare un «pagamento» simbolico.

A Terno d’Isola, da Ferragosto, il giallo del sole si riflette in una distesa di 15 mila girasoli che fanno bella mostra di sé nei campi di via Biagi. Ogni stelo, grande o piccolo che sia, parla di cura, passione ed è il risultato di 3 anni di sperimentazione nei quali sono state selezionate 15 diverse varietà e vari metodi di coltura, arrivando a scegliere il più ecosostenibile. Dietro a ogni seme c’è lo stesso team che nella primavera del 2019 ha inaugurato Tulipania, un campo di 40 mila tulipani che ha accolto moltissimi visitatori e ha portato in bergamasca il modello «u-pick». Cecilia Cefis, che 3 anni fa era una mamma disoccupata, insieme al marito Luciano e al mastro giardiniere Michael Wolfger, non si è più fermata e dopo i tulipani è passata alle zucche e ora, per la prima volta, ai girasoli.

«La novità è che, oltre a esserci trasferiti in un campo più grande, stavolta la raccolta è self service: si entra, si raccoglie e se si vuole si mettono i soldi in una cassettina all’ingresso: è tempo di dare fiducia e mostrare il valore dell’onestà– dice Cecilia -. Noi saremo presenti al campo solo per occuparci dei girasoli e cercare di trasmettere la nostra passione».