Terza dose, sprint degli over 40: nella Bergamasca 20 mila adesioni in due giorni

Anche in Bergamasca è scattata la corsa alle terze dosi per i 40-59enni, e con buon passo. Pronti e via, i primi 13.236 hanno aderito alla «booster» nel giorno d’esordio delle prenotazioni, giovedì; ieri altri 4.745 hanno prenotato entro le 16,30 (orario di aggiornamento dei dati), e calcolando gli ulteriori clic arrivati entro la mezzanotte è facile stimare che in totale ieri siano state almeno 6mila le adesioni in questa fascia. I dati dell’assessorato regionale al Welfare sintetizzano lo sprint per la terza dose anche in Bergamasca: nei primi due giorni di prenotazioni anche per i 40-59enni, hanno aderito circa 20mila bergamaschi di quest’età.

Scendendo nel dettaglio delle «decadi», appunto, giovedì si sono prenotati 5.700 bergamaschi tra i 40-49 anni e 7.536 tra i 50-59 anni; ieri fino alle 16,30, si sono aggiunti 2.013 bergamaschi tra i 40-49 anni e 2.732 tra i 50-59 anni. Il ritmo è spedito in tutto il contesto regionale, ieri secondo la fotografia dell’assessorato al Welfare – aggiornata alle 18,30 – in tutta la Lombardia hanno prenotato 61.066 cittadini tra i 40 e i 59 anni, che si aggiungono ai 169.574 di giovedì, per un totale di 230.640. Più in generale prosegue su buoni ritmi l’intera campagna di adesioni alla dose aggiuntiva: giovedì in Bergamasca si sono contate infatti anche le ulteriori 7.782 richieste da parte di cittadini ricompresi nelle altre categorie target (over 60, operatori sanitari, fragili, immunocompromessi), e ieri altre 5.054 (dato aggiornato alle 16,30, quindi entro sera si potrebbe essere saliti attorno alle 7mila richieste come nella giornata di giovedì).