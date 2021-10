Terze dosi, ora si accelera: i prenotati sono 24.803

Il passo ora inizia a essere spedito. È fondamentale che sia così, ed è fondamentale – soprattutto – che questo sprint corra più veloce del virus. Dopo l’avvio a rilento, le terze dosi stanno ingranando in Bergamasca: a metà pomeriggio di venerdì 29 ottobre, il «contatore» del nuovo giro di immunizzazioni è arrivato a 23.736 somministrazioni. Nel bilancio tracciato dall’assessorato regionale al Welfare sono incluse le diverse platee che dal 20 settembre hanno accesso alla dose aggiuntiva: e cioè gli immunocompromessi, poi gli over 80 e gli operatori sanitari, e da mercoledì anche gli over 60 e le persone «con elevata fragilità». È salito invece a 24.803, sempre secondo il report dell’assessorato al Welfare, il dato sui bergamaschi che si sono prenotati, includendo anche coloro che nel frattempo hanno già ricevuto la somministrazione: in sostanza, c’è già un migliaio di altri appuntamenti già fissati.

La corsa s’è fatta più intensa negli ultimi giorni, appunto: tra il 20 ottobre e ieri (il dato di ieri rendiconta però solo le attività sino al primo pomeriggio) in Bergamasca sono state inoculate circa 14 mila dosi (1.400 al giorno), in tutto il mese precedente ne erano state fatte invece solo 9.500 circa. Anche sulle prenotazioni, è adesso che si prova a mettere il turbo: tra mercoledì e giovedì, i primi due giorni «pieni» di partenza degli over 60 e dei «fragili», le adesioni sono state 6.620 (in questo dato però sono incluse anche le altre platee aventi diritto) . Un balzo importante, ma che ha anche un’altra considerazione di fondo: dato che per effettuare la dose «booster» è necessario aver ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni (6 mesi), la tendenza sembra essere quella di prenotare mano a mano che si avvicina la «scadenza», dunque senza fissare appuntamenti troppo in là; oggi, peraltro, può prenotare solo chi ha completato il ciclo «primario» (prima+seconda dose, o dose unica in casi particolari) entro il 31 maggio.