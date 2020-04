Test a medici e infermieri «Serve più personale»

Sono una quarantina i test sierologici già effettuati sul personale sanitario dell’Asst Papa Giovanni, e si conta che altrettanti siano quelli di oggi, domenica 26 aprile. «Non sappiamo se il ritmo dei test da processare aumenterà con il passare dei giorni, al momento siano intorno alla quarantina al giorno, per quelli avviati tra il nostro personale. Il nostro laboratorio di analisi ha anche processato i prelievi effettuati tra la popolazione, secondo gli elenchi di Ats, a Nembro, Alzano e ad Albino, circa 400 finora – spiega Giovanni Guerra, direttore del Laboratorio analisi chimico-cliniche dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo – . I risultati, per la popolazione, vengono inviati ad Ats che è incaricata di raccogliere i dati e poi distribuire gli esiti, quelli che riguardano il personale medico sono trasmessi agli interessati attraverso la nostra centrale dei Servizi sanitari. Siamo all’inizio, il lavoro che ci aspetta nei prossimi giorni sarà decisamente più ampio». In parallelo continua anche l’effettuazione dei tamponi sulle persone che entrano in ospedale per un ricovero, i dimessi e per il personale sanitario che rientra al lavoro dopo la malattia: per questi esami la competenza è della Microbiologia, che interviene anche sui test sierologici; il Laboratorio di analisi li processa, la Microbiologia li esamina e quindi vidima il referto.

La strumentazione di cui è dotato il Laboratorio di analisi del Papa Giovanni vanta un macchinario della DiaSorin (l’azienda che ha sviluppato il kit validato per il test sierologico messo a punto all’Ircss San Matteo di Pavia e scelto per queste analisi in tutta la Regione): è un’apparecchiatura che permette di sviluppare la «catena» di analisi in simultanea e quindi di produrre fino a 3.000 test al giorno. «In questo modo è garantito uno sviluppo dei test molto più rapido che con una gestione manuale. Ma sarà necessario prevedere un rinforzo a livello del personale», spiega Guerra.