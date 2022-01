Torre de Roveri, al sindaco stipendio più alto (per legge) e lui lo dona in beneficenza

In tre anni 6.000 euro di maggiorazione, prevista per legge.Matteo Lebbolo: «Devolverò i soldi ai Servizi sociali o, se non sarà possibile, all’Istituto Negri»

È un piccolo gesto, ma intanto c’è. E vale più di mille parole. Il sindaco di Torre de’ Roveri, Matteo Lebbolo, ha deciso di devolvere in beneficenza il previsto aumento di indennità di carica netta che andrebbe a percepire da questo mese di gennaio, e per i prossimi due anni, così come stabilito dalla legge di Bilancio 2022, approvata dal Parlamento lo scorso 29 dicembre 2021. Un ritocco non di poco conto, tutto in aumento progressivo fino al 2024, quando l’indennità piena entrerà a regime. Ovviamente, il tutto calibrato sulla base della popolazione del proprio Comune: per cui, per Torre de’ Roveri si è nell’ordine di un aumento di 137 euro al mese per 12 mesi nel 2022 e 207 euro al mese per il 2023, fino a 304 euro al mese nel 2024.

Ebbene, il sindaco Lebbolo è andato controcorrente. «Ritengo che l’attuale indennità soddisfi bene e correttamente le spese sostenute per l’espletamento del mio mandato – commenta Lebbolo sulla pagina Facebook –. Così, ho impartito all’Ufficio Ragioneria la richiesta affinché l’eventuale maggiore importo erogato dallo Stato venga interamente devoluto al settore Servizi sociali e, ove questo non fosse possibile, che l’intera somma aggiuntiva prevista da questa manovra finanziaria venga devoluta parimenti all’Istituto farmacologico “Mario Negri” di Bergamo, per le proprie attività di ricerca oncologiche. Ho calcolato che la somma da devolvere per gli anni 2022 e 2023 è di circa 6.000 euro».