Torre dei Caduti, il restauro mette il turbo. Cantiere completato entro il 4 novembre

Quella macchia d’olio nero che sembra colare in testa alla scultura bronzea dell’Italia vittoriosa sarebbe proprio una sbavatura, con il Centro piacentiniano che si fa bello e l’appuntamento di Bergamo Capitale della cultura 2023 che si avvicina. Ecco che allora l’assessorato ai Lavori pubblici di Marco Brembilla metterà il turbo per affidare il restauro della Torre dei Caduti , un lavoro di pulitura del monumento simbolo della città bassa dei primi del Novecento. L’obiettivo è inaugurare la Torre per il 4 novembre , Giorno dell’unità nazionale e Giornata delle forze armate, quando proprio ai suoi piedi, vengono deposte le corone d’alloro in memoria dei caduti.