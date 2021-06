Tra i disabili e i vulnerabili l’80% ha già ricevuto la prima dose

Praticamente, una copertura da immunità di gregge. Sia con la prima dose sia con la seconda, i disabili bergamaschi sono stati messi in sicurezza con margini importanti: su una platea di 35.692 persone che rientrano in questa categoria, in 28.627 - pari all’80% del target - hanno già ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. E, di questi, 24.627 hanno chiuso il ciclo dell’immunizzazione anche col richiamo: in sostanza, il 69% dei disabili è pienamente coperto dalla vaccinazione.

Si tratta di persone che beneficiano della legge 104 (al comma 3, in punta di burocrazia), oppure che rientrano nelle misure B1 e B2 del fondo per la non autosufficienza, oppure di ospiti delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie; se si guarda solo a chi è incluso negli elenchi della legge 104, la copertura sale all’82% per la prima dose (24.892 persone su 30.317) e al 70% per entrambe le dosi (21.286 persone).