Trasporti e scuole: «Bus pieni all’80% Solo così il sistema può reggere»

Il numero dell’equilibrio dovrebbe essere 80. Dovrebbe, sempre al condizionale, perché l’ultima parola – quella scritta, incisa nelle norme – ancora non c’è. Potrebbe, altro condizionale, arrivare lunedì 31 agosto: lunedì appunto ci sarà un nuovo incontro, decisivo, tra le Regioni e il governo sulle misure da adottare definitivamente nel trasporto pubblico locale in vista della ripresa di scuole e pendolarismo . La quadra pare appunto essere quella di consentire sui bus – con tutte le precauzioni necessarie – un riempimento dell’80%, secondo la posizione portata avanti in particolare dalle Regioni, qualcosa in più del 75% che invece vorrebbe il governo.

Il banco di prova è d’alto impatto, anche per la Bergamasca. Il bacino della popolazione studentesca s’aggira attorno alle 55 mila unità, di cui circa l’80-90% frequenterà giornalmente gli istituti, dunque senza lezioni da remoto; tolta quest’ultima quota, resta una platea stimata di circa 45 mila studenti, diluiti prevalentemente sui due turni d’ingresso delle 8 e delle 10; escludendo chi si muove a piedi, si arriva infine a circa 20 mila studenti per ciascuna delle due fasce d’entrata. Difficile soddisfare questa domanda con le attuali capienze: i circa 690 bus delle aziende del trasporto pubblico locale orobico viaggiano ancora al 50-60% della capienza massima, perché precauzionalmente non hanno alzato l’asticella come invece già consentirebbe la Regione (fino al 100% dei posti a sedere) . In sostanza, a oggi la maggior parte dei pullman si muove – lo si legge facilmente sui cartelli affissi sul lunotto dei mezzi – potendo accogliere al massimo 40 passeggeri: pochi, in vista del boom del 14 settembre. Se si passasse invece all’80% (ma il testo dovrà chiarire se ci saranno distinzioni tra posti a sedere e posti in piedi), un equilibrio sarebbe più facile da raggiungere. Anche perché mettere in strada nuovi autobus è impossibile. «Sicuramente con un limite di capienza più alto lo scenario cambierebbe – sintetizza Gianni Scarfone, direttore generale di Atb e presidente di Asstra Lombardia, l’associazione che rappresenta le aziende del trasporto -. Il dato va calibrato su ogni autobus e definito in base a quali saranno le prescrizioni che entreranno in vigore: considerando le capienze medie dei mezzi che s’aggirano sui 90 posti, si può immaginare di ragionare su un ordine di grandezza tra i 65 e i quasi 80 passeggeri su ogni mezzo. Naturalmente sempre garantendo la sicurezza di tutti, a partire dal corretto utilizzo dei dispositivi di protezione».