Trasporti in montagna, stop ai tagli Pronti 700 mila euro e risorse per 3 anni

Sì ai fondi regionali per il 2020 e garantiti fino al 2022. L’assessore Terzi: «Ossigeno per zone di montagna e piccoli paesi». L’Agenzia: «Così più certezze nella programmazione».

Un contributo stabile per i servizi di trasporto nelle aree montane e in quelle meno densamente popolate che scongiura, almeno per il 2020, nuovi tagli sui chilometri gestiti dal Trasporto pubblico locale . È stato approvato in Consiglio regionale un emendamento al bilancio per stanziare, su tutto il territorio regionale, cinque milioni di euro annui aggiuntivi a favore dei servizi di trasporto nelle aree montane.