Trattore finisce fuori strada, grave un uomo di 73 anni a Orezzo

Dalle prime informazioni pare che l’uomo fosse su un trattore che, in curva, è finito fuori strada, cadendo in una valletta, con un volo di circa una decina di metri. Il mezzo si è fermato contro una pianta.

L’incidente alle 12.10 di martedì 14 settembre in via Dossello ad Orezzo, frazione di Gazzaniga. Sul posto subito i soccorsi con un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso che ha trasferito l’uomo in ospedale: il 73enne sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche i Vigili del fuoco.