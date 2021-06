Travolto da un’auto nel Milanese, bambino di 3 anni gravissimo all’ospedale di Bergamo

Lotta per la sua vita il bimbo di tre anni falciato in pieno da un’auto fuori controllo mercoledì pomeriggio 2 giugno nel Paro Lago Nord di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, e ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il conducente della vettura, 72 anni e con precedenti penali, è indagato per lesioni gravissime e guida senza patente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, come confermato dal procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi, il pensionato era alla guida di una Citroen posta sotto sequestro, di cui lui era il custode amministrativo, a seguito della sospensione della sua patente, a causa di un precedente incidente.

L’anziano, quindi, non avrebbe dovuto mettersi affatto alla guida, ma ha scelto comunque di farlo. Non è chiaro però perché abbia deciso di salire in auto e guidare in una zona normalmente non permessa al traffico veicolare. Lì ha trasformato la giornata spensierata di una famiglia in un incubo. Dopo essere finito con la macchina su di una terrazzina panoramica che sormonta una grande area verde, l’automobilista ha perso il controllo della sua vettura, forse per un malore, finendo contro una balaustra di protezione sfondandola, per poi precipitare di sotto da una scalinata, travolgendo il bimbo che era a passeggio in compagnia dei genitori.