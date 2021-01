Treno per Orio, i dubbi di Palafrizzoni «Il ponte in via Lunga copre Città Alta»

Sono 60 quelle arrivate al ministero per la Via al progetto di collegamento Il quartiere chiede l’interramento dei binari. Il Comune insiste sulla fermata in zona Fiera.

Sono 60 le osservazioni arrivate sul tavolo del ministero dell’Ambiente sulla Via (Valutazione d’imbatto ambientale) del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio. La più rilevante è sicuramente quella di Palafrizzoni che solleva diverse perplessità sull’assenza di una fermata in zona Fiera e sul ponte previsto in via Lunga.

«Ci si interroga sull’effettiva possibilità di interiorizzare la soluzione presentata: nella percezione del paesaggio di Bergamo, altamente evocativo in primis per la sua caratteristica di “paesaggio diffuso”, imperniato sulla fruizione delle emergenze storiche e naturalistiche di Città Alta e del sistema collinare che si apprezza pressoché da tutti gli ambiti della piana bergamasca, a fronte di una tratta ferroviaria prevista in larghi tratti in elevazione, poggiante su un basamento/terrapieno di notevole altezza: tipico elemento di “barriera” che impedisce visuali oggi invece aperte e libere fruibili dai principali luoghi pubblici» si legge nell’osservazione, vergata quasi in punta di penna.