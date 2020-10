Treviglio, addio al medico Gatti Esempio di umanità e professionalità

Lo conoscevano tutti e lo stimavano a Treviglio e nella vicina Cassano d’Adda non solo per l’alta professionalità del suo impegno di medico ortopedico, anche per la umanità del rapporto con la gente: stiamo parlando del dottor Lorenzo Gatti, 73 anni, morto recentemente e di cui sono stati celebrati i funerali, uno straordinario esempio di vita al servizio della cura dei mali altrui, quelli delle rotture degli arti o di difficoltà motorie. E sono migliaia le testimonianze di quanti vi hanno fatto ricorso, sempre all’ospedale di Cassano - il luogo dove ha lavorato ininterrottamente per 37 anni – o presso i centri ex Inam di Treviglio di Ponte San Pietro.

Lorenzo Gatti