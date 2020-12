Treviglio, invita ad indossare la mascherina Infermiere preso per il collo e picchiato

«Mi offri il caffè?». «Ti offro anche la cena, però ti metti la mascherina». È stata sufficiente questa risposta, cortese ma pacata, perché un infermiere in servizio all’ospedale di Treviglio venisse aggredito: picchiato e preso per il collo, è stato costretto a saltare il turno e ha rimediato tre settimane di prognosi. È accaduto attorno alle 21,30 di sabato, quando Luca Carminati, 53 anni, prima di montare il turno della notte nel reparto di Cardiologia, si è recato alla sala delle macchinette che si trova accanto all’ingresso della mensa aziendale per prendere un caffè.

Lì è stato raggiunto da un uomo sui 40 anni di origine piemontese, senza fissa dimora e presenza pressoché fissa nella struttura ospedaliera, tanto da vederlo bazzicare all’interno anche di notte, dove dorme nella galleria del piano interrato. Alla risposta dell’infermiere, l’uomo lo ha preso per il collo e malmenato, colpendolo al viso e spaccandogli anche il mignolo della mano destra. Tanto che il professionista, poi medicato al Pronto soccorso della stessa struttura sanitaria dell’Asst Bergamo Ovest, ha rimediato 21 giorni di prognosi. Un episodio che segue di soli dieci giorni un’altra aggressione a un altro operatore dello stesso ospedale: anche in quel caso all’origine c’era stata la comprensibile richiesta di indossare la mascherina – visto il periodo e visto perlopiù il luogo – rivolta a un giovane che, dopo essere stato dimesso non era riuscito a trovare un taxi nel piazzale dell’ospedale (in realtà è poi emerso che il taxi era arrivato, ma non aveva trovato l’utente). Rientrato, se l’era presa in maniera violenta con gli operatori del punto informativo, prendendone uno a schiaffi. L’intervento dei carabinieri era culminato con l’identificazione e la denuncia dell’aggressore.