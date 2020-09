Trovati spazi per i vaccini in 110 Comuni Influenza, campagna al via a fine ottobre

Piano vaccinale contro l’influenza: sono 270 i medici di medicina generale che hanno comunicato di non poter erogare la somministrazione nel proprio ambulatorio, e l’Ats di Bergamo è al lavoro per organizzare spazi alternativi.

Si calcola che per questi 270 medici la platea degli assistiti aventi diritto alla vaccinazione perché rientrano nelle categorie individuate dal ministero arrivi a quota 95.000: il numero dei medici - 270 su oltre 650 professionisti, circa il 40% del totale, come aveva anticipato sabato 29 agosto «L’Eco di Bergamo» - che hanno bisogno di spazi alternativi ai loro ambulatori è emerso dalla consultazione condotta tra luglio e agosto dall’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, tramite un questionario inviato a tutti i medici di medicina generale. In questi giorni sono in corso sopralluoghi e verifiche su spazi e luoghi che i C omuni interessati, sono 110, stanno mettendo a disposizione per i medici che non vaccinano negli ambulatori ed entro fine settembre, fa sapere l’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, verrà presentata la mappa delle sedi vaccinali.