«Covid, vi risarciamo per i vostri morti». Ma è una truffa meschina: attenzione

L’allarme di Lobati in Valle Brembana: «Se vi contattano, segnalate subito ai carabinieri». Fingendosi intermediari, chiedono 3.500 euro, promettendone 22 mila erogati dallo Stato.

«Vi contattiamo per il vostro familiare morto di Covid-19. Lo Stato mette a disposizione un risarcimento danni pari a 22mila euro, a fronte di una spesa di 3.500 euro per la pratica, che possiamo seguire senza problemi noi». Questo il tenore di diverse telefonate che già troppi residenti dell’alta valle Brembana, soprattutto anziani, hanno ricevuto negli ultimi giorni. Dall’altro capo del filo non c’è, però, un consulente no-profit di un’associazione di intermediazione tra il cittadino e lo Stato, bensì un truffatore.