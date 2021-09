Turismo in città, estate sopra le attese. E ora «fioccano» le prenotazioni d’affari

Bilancio positivo sia a Bergamo sia in provincia. Molti alberghi hanno lavorato il doppio rispetto al 2020. Zambonelli (Ascom): «Ma non siamo ancora ai livelli pre Covid». Con fiere e congressi torna la clientela business.

Chi è rimasto in città ad agosto se ne sarà accorto: a Bergamo sono tornati i turisti e l’impressione di una città che, dopo il vuoto dell’anno scorso, ha ricominciato a popolarsi di visitatori è confermata anche dagli addetti ai lavori. Il trend è positivo e negli ultimi due mesi (pure in assenza, ancora, di dati ufficiali) addirittura migliore, almeno nel capoluogo, di quanto certificato a fine luglio dall’Osservatorio della Provincia e da Visit Bergamo, rispetto ai primi sei mesi dell’anno.

Se da gennaio a giugno l’incremento è stato del 15%, molti albergatori ad agosto hanno lavorato addirittura il doppio rispetto al 2020. Un termine di paragone che però non deve trarre in inganno: «Il raffronto più attendibile – spiega Giovanni Zambonelli, albergatore e presidente di Ascom – è quello con il 2019 e tra luglio e agosto siamo ancora in ritardo del 45%». Buone notizie arrivano anche da fuori città: «Montagna e lago hanno registrato ottime prestazioni – dice Christophe Sanchez, presidente di Visit Bergamo –. Temevamo per il capoluogo, ma anche lì il numero degli arrivi è in crescita costante e si sono avute delle incoraggianti presenze straniere. Si iniziano a vedere i primi gruppi e anche i turisti d’Oltreoceano, ma l’altro segnale importante che rileviamo è la ripresa del settore alberghiero che la scorsa estate aveva sofferto maggiormente rispetto all’extra alberghiero. Da settembre storicamente inizia il periodo di alta stagione turistica in città, anche grazie ai grandi eventi che animano l’autunno bergamasco, e abbiamo già segnali che ci rendono fiduciosi sul consolidamento della ripresa».