Turismo, la mini ripresa stoppata dal rialzo dei contagi

I dati di InTwig sulle prenotazioni confermano un buon novembre, ma non mancano nubi all’orizzonte: per dicembre già arrivate le disdette.

A novembre i turisti premiano Bergamo, riportando il tasso di occupazione degli alberghi ai livelli del 2019. Archiviato un mese decisamente positivo, si guarda però con qualche preoccupazione alle imminenti festività. Complice l’emergenza sanitaria non ancora superata e la nuova variante sudafricana Omicron, le prospettive non sono certo quelle di un Natale coi fiocchi. Si conferma peraltro la tendenza a prenotare il soggiorno negli hotel pochi giorni prima dell’arrivo, se non addirittura direttamente alla reception delle strutture.

I dati di novembre