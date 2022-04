Tutte le Ande in bici: l’impresa solitaria di Ermanno, 22 anni

Una bicicletta, tanta curiosità e una bozza di itinerario in continua evoluzione. Ecco gli ingredienti di un viaggio di due anni che condurrà Ermanno Giudici, 22 anni, nato tra le montagne della Val Cavallina, ad attraversare il continente sudamericano in bici. «Sono partito dallo stretto di Magellano e sto seguendo la spina dorsale di questo continente: la cordigliera delle Ande – spiega Ermanno –. Il mio viaggio è ancora lungo e terminerà in Colombia, passando per il Cile, la Patagonia, l’Argentina, la Bolivia, il Perù e l’Ecuador».