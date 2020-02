Un anno dalla morte di Marisa «Mia sorella non è morta invano»

«Marisa non è morta invano: il suo sacrificio è servito a qualcosa di concreto, se oggi tante donne decidono di non subire ma di denunciare il loro aguzzino». Deborha Sartori è la sorella di Marisa, la venticinquenne ammazzata a coltellate un anno fa, nel garage di casa a Curno, dal marito Ezzedine Arjoun, tunisino condannato all’ergastolo lo scorso novembre. Deborha, di due anni più giovane della sorella, ha vissuto in prima persona quel dramma, perché la sera del 2 febbraio dell’anno scorso non solo si trovava con Marisa, ma è stata a sua volta ferita all’addome dall’ormai ex cognato, per fortuna poi riprendendosi completamente.