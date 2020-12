«Un Natale sobrio per tutelarci Dopo le festività si torna alle zone»

Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa conferma l’intenzione di non prorogare il lockdown. «Provvedimenti rigorosi ma equilibrati». L’enorme sfida della campagna vaccinale. Bergamo esempio per il Paese.

A Bergamo era capitata nel pieno della prima ondata, lo scorso 2 aprile. Assieme al presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, Franca Zampa, sottosegretario alla Salute, aveva accompagnato trenta medici volontari destinati a combattere il Covid sul suo fronte più duro, quello di Bergamo appunto. Molta emozione e poche eloquenti parole: «Il dolore attraversa il cuore», era stata la sintesi. Da allora sono trascorsi quasi nove mesi e, nonostante la tregua estiva, la battaglia in autunno si è riaccesa ed estesa a molte altre province, praticamente all’Italia intera. Aggiungendo dolore a dolore, ma anche una grande speranza, la campagna vaccinale che sta per prendere il via, e un nuovo inquietante capitolo: quello della «variante inglese» del virus.

Onorevole Zampa, partiamo da qui: quanto vi preoccupa questa novità che sembrerebbe in grado di aumentare il contagio in maniera esponenziale?