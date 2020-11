Un novembre all’asciutto. E non cambia Con l’anticiclone caldo sopra la media

Se ci si dovesse chiedere quale sia stata l’anomalia meteorologica del mese in corso, con tutta probabilità si risponderebbe senza indugio l’assenza della pioggia: è andata esattamente così. Le prime due decadi di novembre sono state anomale a tal punto da aver registrato precipitazioni quasi irrilevanti su tutto il territorio orobico; il valore maggiore non supera dieci millimetri, mediamente siamo intorno a cinque. Se si volesse buttarla sull’ironia, si può dire che i pluviometri non lavorano da oltre 20 giorni e, molto probabilmente, così faranno anche in quest’ultima decade, raggiungendo il triste primato di un mese intero di inoperatività.