«Un nuovo svincolo per velocizzare i treni per Milano»

A dispetto del suo nome tecnico non particolarmente accattivante è un intervento assolutamente fondamentale per la linea Bergamo-Milano, capace di velocizzare probabilmente in modo decisivo i tempi di percorrenza della linea, oggi ancora fermi intorno ai 55 minuti. Salvo complicazioni, ovviamente. Nell’aggiornamento di quest’anno del Contratto di programma 2017-2021 delle Ferrovie è stato inserito anche l’avvio dello studio di fattibilità del cosiddetto «salto di montone», ovvero la realizzazione dello scavalco dei binari della linea da Bergamo rispetto a quelli della Venezia-Milano in prossimità del bivio Adda, tra Cassano e Treviglio. In questo modo i binari da Bergamo si connetteranno direttamente verso Milano senza intersecare l’alta velocità, evitando così le soste in attesa e l’allungamento dei tempi di percorrenza, come i pendolari sanno benissimo.

Ma le buone notizie non finiscono qui: sempre nel medesimo documento programmatorio compare pure il raddoppio della tratta Montello-Rovato della linea Bergamo-Brescia, annuncia Giovanni Sanga, già parlamentare Pd e da sempre impegnato sui temi dello sviluppo infrastrutturale della Bergamasca. Oggi è presidente di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio che vede con molto favore questi due progetti.