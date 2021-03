Un parco dedicato alle vittime e disegni

Così i paesi si uniscono nel ricordo

Il suono delle campane alle 20, le bandiere a mezz’asta, i bambini collegati in videoconferenza con i loro disegni, discorsi e silenzio. In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, sono tanti i momenti di raccoglimento proposti nei nostri paesi della provincia bergamasca.