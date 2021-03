Un ululato elettronico allerterà i paesi in caso di crollo della frana a Tavernola

Sarà un ululato (elettronico) ad allertare, in caso di necessità, le popolazioni del Sebino. I primi test per verificare l’efficacia delle sirene elettroniche - appunto in tonalità ululato - si sono svolti per ora a Tavernola e Marone. Ma lo stesso tipo di sirena, e con la stessa tonalità, verrà utilizzata (e quindi prima testata) anche da tutti gli altri paesi coinvolti.

Le sirene elettroniche, fornite dalla Sonora srl di Garbagnate Milanese, suoneranno qualora la frana sul monte Saresano a Tavernola dovesse crollare a lago, provocando un’onda anomala i cui scenari saranno noti nei prossimi giorni, quando sarà pronto lo studio dell’Università di Bologna.